Das Animationsabenteuer Forgotton Anne wird am 15. Mai 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das 2D-Abenteuer mit Schwerpunkt auf der Geschichte spielt in dem Land der Vergessenen, und zwar in der Dimension, in der all die verlegten Gegenstände aus der Welt der Menschen - einzelne Socken, verlorene Briefe, vergessen Spielzeuge - verweilen.