Rise of Industry: Terraforming Dev Update

Rise of Industry ist mit dem "Terraforming Update" versorgt worden. Neben der Möglichkeit zum Terraforming sind viele Verbesserungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen worden. Darüber hinaus ist das Tutorial in drei Abschnitte aufgeteilt worden. Auch von Performance-Verbesserungen und Bugfixes ist die Rede.