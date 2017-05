The Walking Dead: A New Frontier



Loading Loading 1:10 Min.

Episode 5 Trailer

Telltale Games hat einen weiteren Trailer zur fünften und letzte Episode "From the Gallows" von The Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier veröffentlicht. Die Episode wird am 30. Mai 2017 auf…

26.05.2017

Views: 281