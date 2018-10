Video "Video-Kommentar: Rockstar entlarvt sich mit Leidenschaft" zu Red Dead Redemption 2 - 4Players.de

cM0 schrieb am 17.10.2018 um 17:34 Uhr

Danke, guter Kommentar. Erschreckend finde ich dass in den News zu diesem Thema Leute auftauchen, die das ganze mit Aussagen wie "ist in anderen Branchen auch üblich, die sollen sich nicht so anstellen" relativieren wollen. Als ob es dadurch besser wird... Überstunden in dieser Menge sind generell zu verurteilen, unabhängig von der Branche. Zumal ich auch nicht wirklich glaube, dass man in 14 Stunden auf der Arbeit viel produktiver ist als in 8. Ja, man schafft mehr, aber sicher nicht ohne Qualitätsverlust. Zur eigenen, darunter leidenden Gesundheit oder dem sozialen Umfeld muss ich da gar nichts sagen, denke ich.

Eine Ausnahme bildet da vielleicht Casanoffi, der glaubhaft versichern konnte, dass er das gern gemacht hat. Aber sowas sollte nicht von Leuten erwartet werden, auch nicht indirekt.

Ich arbeite übrigens auch regelmäßig 48 Stunden pro Woche (+ 2 Stunden Fahrtweg pro Tag, wenn ich nicht gerade im Homeoffice arbeite) und wenn ich das 3 Wochen am Stück mache, bin ich auch ko, obwohl mein Job nicht stressig ist und ich von diesen 48 Stunden höchstens die Hälfte wirklich arbeite, aber ich muss da / erreichbar sein. Wobei ich mir meinen Schichtplan selbst mache und in der Woche darauf dann eben nur 2 Tage arbeiten muss und einen netten Zuschlag kriege, also ist das mal (nicht dauerhaft) ok für mich. Aber auch hier ist das nichts was ich von anderen Mitarbeitern erwarten würde. Die meisten Kollegen beschweren sich zu Recht wenn sie 2 Samstage hintereinander arbeiten müssen, was deshalb quasi nie vorkommt.

Wenn ich mir nun vorstelle, dass es hier um die doppelte Arbeitszeit geht... Nein, das würde ich für kein Geld der Welt machen. So viel Anreiz kann es gar nicht geben um das soziale Leben, Hobbys und die Gesundheit so zu vernachlässigen.