Video "4Players-Talk: Besondere Momente" zu Red Dead Redemption 2 - 4Players.de

laduke123 schrieb am 04.01.2019 um 14:18 Uhr

Liebe Redaktion: ihr habt ja mit allem Recht, was ihr sagt. Entschleunigung, sich Zeit lassen, die Landschaft erzählt Geschichten usw... aber was hat das alles mit einem <Actionspiel> zu tun? Ist Action nicht das glatte Gegenteil?

Ich hab RDR2 auch durchgespielt (inkl. Epilog) und es nicht toll gefunden. Hab's jetzt nochmal angefangen und lasse mir Zeit dabei, also forciere nicht den Progress der Story. Und ja, es hat was: Ich jage, mache Nebenschauplätze, lasse einfach alles intensiver auf mich einwirken. Eure Argumente in dem Video sind nachvollziehbar.

Aber warum findet ihr es so toll, dass ihr 94% vergebt?

Ich kann es euch sagen: Als Spieletester spielt ihr sehr viel, auch oft dieses "stressige" Zeug und da war RDR2 wahrscheinlich wie Balsam für die "geschundene" Testerseele.

Dass aber auch andere Spiele, in dem was sie machen (z.B. Brachialaction), außergewöhnliches erreicht haben, muss ebenfalls anerkannt werden (auch in der Wertung).

Ein God of War ist für das was es leistet, ebenfalls 94% wert. Und diejenigen, die in ihrer Freizeit genau das haben wollen, sollten nicht durch irreführende Aussagen einen falschen Eindruck bekommen. RDR2 ist nämlich dann gut, wenn man es gerade NICHT als Actionspiel sieht.