Legends of the Brawl



Loading Loading 2:16 Min.

Debüt-Trailer

Das Kickstarter-Projekt Legends of Brawl ist sehr weit in der Entwicklung fortgeschritten. In dem kooperativen Multiplayer-Spiel mit bis zu vier Spielern muss man gemeinsam Horden von Gegner überleben und…

19.10.2016

Views: 117