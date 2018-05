Capcom hat soeben das Monster-Hunter-Seriendebüt für Nintendo Switch in Europa und Nordamerika angekündigt: Am 28. August 2018 wird Monster Hunter Generations Ultimate in Europa und Nordamerika exklusiv für die Nintendo-Konsole erscheinen. In Japan trug das Spiel den Titel "Monster Hunter XX" (Double-Cross). Der Titel ist eine erweiterte Version von Monster Hunter X, das hierzulande als Monster Hunter Generations veröffentlicht wurde.