Shadow of the Tomb Raider: Ankündigung: The End of the Beginning (Englisch)

Shadow of the Tomb Raider wird am 14. September 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen - diesmal gibt es keinen Xbox-Exklusiv-Deal mit Microsoft. Der dritte Teil (nach Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider) soll die Ursprungsgeschichte von Lara abschließen.