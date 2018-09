Video "4Players-Talk: Tomb Raider vs. Uncharted" zu Shadow of the Tomb Raider - 4Players.de

4P|T@xtchef hat geschrieben: ? vor 29 Minuten

@Mücke:Wir kommen da auf keinen Nenner. Hilft ja nix.Es bringt mich aber zum Schmunzeln, dass du den Vergleichshorizont ja selbst mit Uncharted und Gears erweiterst. Da könnte man sogar drüber diskutieren, aber ich sehe das auch spielepolitisch ganz anders, denn dieses Killzone war in der Blütezeit der Shooter für Sony enorm wichtig.Aber dass Tomb Raider seit dem Reboot so designt ist, also Händler, Crafting, XP und dieses UI hat, liegt nicht daran, dass es plötzlich in einem anderen "Genre" inszeniert wird, was ohnehin abstrus ist, denn beides sind Action-Adventure, sondern an der Entscheidung der Designer, sich dem Zeitgeist anzupassen. Das ist auch eine wirtschaftliche Entscheidung, die man im Kontext von Square Enix sehen muss, denn sie hat ja auch Thief im Jahr 2014 viel härter getroffen. Da wurde das verordnete Klimbim zum Spielspaßkiller.Unsere Einschätzung zu Shadow of the Tomb Raider kommt ja erst noch, da will ich nicht den Test von Micha vorwegnehmen.