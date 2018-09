Spoiler Show

Tomb Raider ist kein Uncharted.

Dieser Vergleich wird hier auf dieser Seite seit dem Reboot durchgezogen und es passt schon seit Rise nicht mehr, da beide Reihen komplett eigene Schwerpunkte setzen. Beim Reboot mag man sich noch stark bei an Naughty Dogs Meisterwerken orientiert haben, aber spätestens seit dem zweiten Teil geht man doch relativ eigene Wege.

Der Sammelkram, das Craften und Looten ist halt ein Teil dieser Reihe. Ja, Uncharted hat das nicht, weil es wesentlich linearer und straffer inszeniert ist. Aber eben auch ganz andere Schwerpunkte setzt.

TR ist halt mehr Metroidvania in offener Welt, und da gehört es eben auch dazu, bestimmte Dingen in bestimmten Verstecken etc. zu finden.

Und die Sache mit den Händlern ist der Witz schlechthin. Das ist ein Videospiel, meine Güte. Wollen wir uns da jetzt in jedem Game fragen, wieso jeder pümpfige Händler am Arsch der Welt nen Waffenlager für ne kleine Söldnerarmee in seinem Arsenal hat? Also ehrlich. Zumal hier auch schon wieder durchblitzt, dass bei der Story eben wieder nicht richtig zugehört wurde. So abgeschieden ist die Siedlung nämlich nicht von der Außenwelt. Aber egal - ich will da jetzt aus Spoilergründen nicht weiter drauf eingehen.

Und dann noch diese sehr fragwürdige Aussage, dass bei Uncharted der Bruch zwischen Erzähltem und Erlebten nicht so groß sei, wie bei TR.

In jedem Video, wo diese sogenannte ludonarrative Dissonanz angesprochen wird, dient die Uncharted Reihe als...