Video "Video-Epilog: Warum die Kampagne nicht hält, was die PR verspricht" zu Star Wars Battlefront 2 - 4Players.de

ChrisJumper schrieb am 14.11.2017 um 21:36 Uhr

Sehr gutes Video!

Was mich aber ebenfalls überraschte war, das dieses Spiel überhaupt eine Story hat. Ich dachte es sei nur ein Grinding Multiplayer Titel? Aber das scheint ja eher ein Battlefield 5 im Star Wars Gewand zu sein mit einer etwas besseren Story.

Wie lang ist die Story denn so?

Ganz Großes Kino bei dem erläuterten Problem von ungefähr Minute 7:40. Shooter haben zwar immer das Problem, das überall sinnlos getötet werden muss weil es zum Spiel passt. Aber DAS setzt dem ganzen wirklich eine Krone auf. Wäre aber mal gespannt ob und wie vielen Spielern das auffällt.

Bei den zuerst genannten Punkten, das nichts erklärt wird und der Imperator lediglich den Befehl gibt ohne Begründung etc, musste ich aber daran denken das Machtstrukturen in einer Militärorganisation nun mal so funktionieren. Das kleine Rad darf nur ausführen. Ihm stehen keine Möglichkeiten zur Diskussion oder Eigenentscheidung offen. Das Rädchen muss sich drehen wie es das andere Zahnrad befiehlt. Andernfalls gefährdet es die Leben der Kameraden oder die Menschen in der eigenen Community. Das ist brisant, aber nun mal genauso. Würde ich nicht mal direkt als ein Makel der Bösen sehen und als Begründung für die Haltung "die müssen Böse sein". Natürlich werden die "Guten" immer überzeichnet und solche Szenen da nicht gezeigt. Aber im Grunde ist das bei denen genau so.

Letztlich ist das die Gefahr, auch das sich aus der Verantwortung heraus ziehen dadurch.

Schade das es halt immer noch keine Shooter gibt wo die Handlungen der Spieler die Story beeinflussen. Möglich wäre das 2017 auf jeden Fall.