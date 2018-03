Sony wird am 20. April 2018 ein PlayStation-4-Pro-Bundle mit God of War in limitierter Auflage veröffentlichen. Dieses Bundle umfasst eine PS4-Pro-Konsole mit 1 TB in 'Leviathan Grey' (inspiriert von der Axt von Kratos), einen dazu passenden DualShock 4 Wireless-Controller mit Insignien und ein Exemplar der Day One Edition von God of War auf Blu-ray Disc.