Video "Ankündigungs-Trailer" zu Abandon Ship für PC - 4Players.de

Xanadu Next



Loading Loading 1:55 Min.

Launch-Trailer

XSEED Games und Marvelous haben Nihon Falcoms Action-Rollenspiel-Oldie Xanadu Next aus dem Jahr 2005 am 3. November 2016 via Steam, GOG und Humble Store für Windows PC veröffentlicht.

07.11.2016

Views: 1