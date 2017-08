Video "Exklusive Spielszenen gamescom 2017" zu Super Mario Odyssey für Nintendo Switch - 4Players.de

Cheraa hat geschrieben: ? Heute 15:24 1Herjer hat geschrieben: ? Heute 14:29 Das Gezeigte ist rein grafisch betrachtet unterdurchschnittlich. Wie ein Vorredner schon erwähnte machen das MK8 Deluxe und Zelda besser. Das Gezeigte ist rein grafisch betrachtet unterdurchschnittlich. Wie ein Vorredner schon erwähnte machen das MK8 Deluxe und Zelda besser. Bitte keinen Racer mit einem Open World Spiel vergleichen. Das tut weh!

Bei Zelda und Mario kann man diesen Vergleich bringen. Aber da muss ich sagen gehört das RL Gebiet bei Mario auch einfach zu den weniger schönen.

Der Rennspiel-Vergleich ist tatsächlich ein bisschen wackelig.Ich glaube mein Problem mit dem gezeigten hängt eher mit dem Art Design der Stadt zusammen. Finde das wirkt in einem Mario Spiel wie ein Fremdkörper. Wie ja auch Mario selbst in der Stadt, verglichen mit all den "normalen" Menschen, wie ein Fremdkörper wirkt. Habe auf YouTube ein neues Video von Odyssey gesehen, das im Lunch-Kingdom angesiedelt war und das hat mir um längen besser gefallen.Nachdem ich die Switch auch als Handheld sehe, werde ich mich wohl mit Kantenflimmern und Auflösung auf dem kleineren Bildschirm abfinden. Für eine Sache muss man Nintendo allerdings loben: kein Publisher/Entwickler zieht das Prinzip BpS>Auflösung so konsequent durch.