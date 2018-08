Video "GeForce RTX Trailer" zu Metro Exodus - 4Players.de

Close to the Sun



Loading Loading 1:22 Min.

gamescom 2018: Trailer

Storm in a Teacup haben zur gamescom 2018 in Köln einen neuen Trailer zu ihrem Horror-Abenteuer Close to the Sun veröffentlicht, das Anfang 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll.

24.08.2018

Views: 286