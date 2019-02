Video "Einführung in die Geschichte Russlands" zu Metro Exodus - 4Players.de

Wieder interessantes Video. Die Slawen sind ja "eigentlich" die größte ethnische Gruppe in "Europa" (je nachdem wo man die europäische Grenze setzt) und dementsprechend recht umfangreich wäre ja die Behandlung dieses Themas. Aber hier war ja die Entstehung Russlands das Thema und ich fand das interessant in der kurzen Zeit rüber gebracht - zumal auch aus diesem Gebiet das im Video angeschnitten wird letztendlich auch die Westslawen sowie Südslawen hervorgingen.Insofern ist das Video gut gelungen.Kleine Kritik zum Ton: je nach Körperposition und Gestik hat sich der Ton verändert, von klar und deutlich zu dumpf wie hinter verschlossenen Tür. Evtl. liegt´s am Mikro? Oder gar am Bart!?Letztendlich verdeutlichen all diese Videos sehr anschaulich wie verbunden alle Menschen sind. Ost gegen West, Nord gegen Süd - alles Geschwisterkonflikte. Es gibt nicht DIE Russen oder DIE Deutschen oder DIE Franzosen etc., sind alles die gleichen Menschen mit verschiedenen Meinungen und kulturellen Eigenheiten.Edit: bei den Graffiti an der Hagia Sofia musste ich schmunzeln. Was steht denn da? "Oleg war hier, mit seinen Bros!" ?