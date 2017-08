Video "Video-Guide" zu Mario + Rabbids Kingdom Battle für Nintendo Switch - 4Players.de

Destiny 2



Loading Loading 0:31 Min.

Triff Commander Zavala

Im neuen Video zum Mehrspieler-Shooter Destiny 2 stellen Bungie und Activision den Charakter Commander Zavala vor. Destiny 2 wird am 6. September für PS4 und Xbox One sowie am 24. Oktober für den PC erscheinen.

30.08.2017

Views: 171