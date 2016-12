Video "Spielszenen-Trailer (PlayStation Experience 2016)" zu Marvel vs. Capcom: Infinite - 4Players.de

The Last of Us Part 2



Loading Loading 4:07 Min.

Trailer (PlayStation Experience...

Naughty Dog und Sony haben am Ende der Eröffnungsveranstaltung der PlayStation Experience 2016 ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren angekündigt und The Last of Us Part 2 offiziell angekündigt.

03.12.2016

Views: 3005