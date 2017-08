Planet of the Apes: Last Frontier

1:23 Min.

Debüt-Trailer

Die Imaginati Studios haben mit Planet of the Apes: Last Frontier ein narratives Adventure zur Planet-der-Affen-Filmreihe angekündigt, das im Herbst 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll.

17.08.2017

