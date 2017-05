Video "Tigron-Trailer" zu WipEout Omega Collection für PlayStation 4 - 4Players.de

Skylar & Plux: Adventure on Clover Island



Loading Loading 12:42 Min.

Die ersten zehn Minuten

Im Video zeigen wir den Einstieg von "Skylar & Plux: Adventure on Clover Island" auf dem PC, das sich an 3D-Jump-n-Runs wie Jak and Dexter orientiert.

04.05.2017

Views: 172