XCOM 2: War of the Chosen



Launch-Trailer

2K und Firaxis Games haben die Erweiterung XCOM 2: War of the Chosen für XCOM 2 auf PC veröffentlicht. Der Preis des umfangreichen Add-ons beträgt 39,99 Euro. Die Konsolen sollen am 12. September 2017…

29.08.2017

