Das Arcade-Surfspiel Surf World Series ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 14,99 Euro veröffentlicht worden. In dem von Climax Studios in Partnerschaft mit Vision Games Publishing und Standfast Interactive entwickelten Spiel darf man auf "Monsterwellen" an fünf berühmten Stränden der Welt surfen, u. a. Bell's Beach in Australien und Waimea Bay auf Hawaii.