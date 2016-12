Serious Sam VR: The First Encounter: Early Access Trailer

Croteam und Devolver Digital haben Serious Sam VR: The First Encounter als Early-Access-Titel bei Steam für HTC Vive und Oculus Rift veröffentlicht. Während "The Last Hope" eine vollständige Neuentwicklung ist, wird bei "The First Encounter" ein bestehendes Spiel quasi mit der VR-Komponente erweitert.