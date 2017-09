Microsoft hat in Zusammenarbeit mit Universal Brand Development das "The Fate of the Furious Car Pack" für Forza Motorsport 7 angekündigt. Es umfasst zehn Fahrzeuge, die an den Kinofilm "The Fate of the Furious" angelehnt sind. Käufer der Deluxe Edition oder der Ultimate Edition erhalten direkt Zugriff auf die Fahrzeuge. Ansonsten kann das "Car Pack" für 9,99 Euro separat gekauft werden.