Video "Top Gear Car Pack" zu Forza Motorsport 7 - 4Players.de

Forza Motorsport überzeugt auch bei seinem siebten Auftritt mit bewährten Qualitäten: Abgesehen von ein paar störrischen Modellen bin ich von der Fahrphysik immer noch sehr angetan und was Technik, Fuhrpark, Streckenauswahl sowie das Gesamtpaket mit Design-Editor, umfangreicher Karriere, Tuning- und Setup-Optionen angeht, fahren Turn 10 und Microsoft weiterhin ganz vorne mit. In anderen Bereichen herrscht dagegen ein erschreckender Stillstand: Komplette Rennwochenenden inklusive Qualifikation und ordentlich inszenierte Boxenstopps mit taktischen Optionen sucht man hier genauso vergeblich wie ein visuell beeindruckendes Schadensmodell oder ein Strafsystem. Letzteres wäre vor allem bei den frustrierenden Ausflügen auf die Online-Pisten bitter nötig, in denen rücksichtslose Vollidioten nahezu jedes Rennen in ein Destruction Derby verwandeln, ohne dabei Konsequenzen befürchten zu müssen. Forza braucht dringend ein System nach dem Vorbild von iRacing oder GT Sport, das faire Fahrer beim Matchmaking zusammenbringt und gleichzeitig die Chaoten aussortiert. Doch auch die lernfähige KI rund um die Drivatare lässt zunehmend zu wünschen übrig und weist immer weniger Gemeinsamkeiten mit dem Verhalten realer Rennfahrer auf. Durch die Veränderungen an der Spiel-Ökonomie ist mir die Karriere außerdem viel zu stark auf den Kauf von Preiskisten und den darin enthaltenen Mods ausgerichtet. Schade, denn eigentlich punktet der Forza Driver's Cup mit viel Abwechslung und motiviert mich deutlich mehr als z.B. das langweilige Gegenstück aus Project Cars 2. Technisch fährt man der Konkurrenz auf der Xbox One ohnehin auf und davon: Forza ist auf der Konsole grafisch das beeindruckendste Rennspiel und auch beim Umfang kann ihm niemand das Wasser reichen. Dabei fehlen sogar noch Inhalte wie das Auktionshaus, der Liga-Modus und Forzathon-Wettbewerbe. Daher wird man trotz des beeindruckenden Pakets zusammen mit den Einschnitten beim Rivalen- sowie ForzaVista-Modus das Gefühl nicht los, dass das Spiel etwas übereilt veröffentlicht wurde. Warum hat man nicht einfach bis zum Start der Xbox One X im November gewartet? Wie gesagt: Die Serie hat immer noch ihre unbestreitbaren Qualitäten, stellt in manchen Bereichen sogar weiterhin die Referenz dar und macht beim Blick auf Features wie Wettersystem sogar noch Fortschritte. Unterm Strich werden andere Rennsimulationen der Bezeichnung Motorsport aber mittlerweile deutlich mehr gerecht als Forza, das durch seinen Stillstand in manchen und mitunter zentralen Bereichen zunehmend den Anschluss verpasst. Für einen Award reicht es so nicht mehr.