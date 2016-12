Video "Konzept-Trailer" zu "Project Re Fantasy" für PlayStation 4 - 4Players.de

Alandarkworld schrieb am 24.12.2016 um 02:16 Uhr

Holy moly wo kommt DAS denn plötzlich her!? 8O Ich bin grad von 0 auf 100 voll gehyped :D

Fassen wir kurz zusammen:

1) Übelst krasse Optik, ich hab noch nie so einen echt aussehenden Wald in einem Game gesehen

2) ATLUS. F***ing ATLUS mit den Leuten von Persona. Ich glaube ich lehne mich nicht allzu weit aus dem Fenster wenn ich sage: die wissen wie man Gameplay richtig macht...

3) Dem Anschein nach westliches Setting. Was machen die Persona- und SMT-Entwickler wohl mit einem westlichen Setting?

Ich brauch mehr Infos über dieses Game :Hüpf: :Hüpf:

EDIT: Ok grade gelesen es gibt für Zero ein eigenes Projekt-Team. Tut der Sache keinen wirklichen Abbruch, ich hab bislang noch wenige Titel von ATLUS gesehen die ich nicht bis zum Abwinken gezockt habe.