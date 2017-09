Video "The Hieroglyphics Initiative" zu Assassin's Creed Origins - 4Players.de

Mit Discovery Tours genannten Führungen ergänzt Ubisoft in Assassin's Creed Origins die aus den Vorgängern bekannten historischen Lexikoneinträge, wie der Entwickler und Publisher bekannt gegeben hat. Dabei handelt es sich um virtuelle Audioführungen in der Spielwelt, die an historische Stätten führen, während ein Sprecher wie in einem Museum deren Besonderheiten hervorhebt sowie verschiedene Exponate, also Gegenstände in der Spielwelt beschreibt. Kuratiert wurden die Touren von Geschichtswissenschaftlern.