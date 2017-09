Call of Duty: WW2 erzählt die Geschichte von Private Ronald "Red" Daniels, einem jungen Rekruten der ersten US-Infanteriedivision, der am D-Day zum ersten Mal in den Kampf zieht und einen der größten amphibischen Angriffe der Geschichte miterlebt. Nachdem Red und sein Trupp das Gefecht am Strand der Normandie überlebt haben, kämpfen sie sich durch Europa vor.