Activision Blizzard, Sledgehammer Games und Raven Software versuchen mit dem folgenden Live-Action-Trailer das Interesse an Call of Duty: WW2 weiter anzufachen. In dem Trailer "Reassemble" wird eine "alte Truppe" wieder zusammengestellt. Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.