Call of Duty: WW2: The Resistance Event Trailer

Vom 23. Januar bis zum 27. Februar 2018 wird in Call of Duty: WW2 das Community-Event "The Resistance" stattfinden. "Schließt euch der neuen Widerstandsdivision an, sammelt Waffen, Uniformen und Ausrüstung der Widerständler in ganz Europa und spielt für eine kurze Zeit neue Spielmodi. Außerdem könnt ihr euch jede Woche eine kostenlose Widerstands-Vorratslieferung abholen und an wechselnden Doppel-EP-Listen teilnehmen", schreiben die Entwickler.