Video "Exklusive Spielszenen (Heldenmodus)" zu Splatoon 2 für Nintendo Switch - 4Players.de

The Escapists 2



Termin-Trailer

The Escapists 2 wird am 22. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Der Nachfolger des Gefängnisausbruchspiels The Escapists wird 19,99 Euro kosten. Die Switch-Version wird…

11.07.2017

