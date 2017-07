Video "Video-Test" zu Splatoon 2 für Nintendo Switch - 4Players.de

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon



Loading Loading 0:46 Min.

Action-Trailer

Koei Tecmo Europe hat Details zu den Hauptcharakteren und zu der von Dämonen heimgesuchten Spielwelt aus Nights of Azure 2: Bride of the New Moon bekanntgegeben. Die Fortsetzung des Rollenspiels Nights of Azure…

19.07.2017

Views: 108