The Wolf Among Us - Season 2



Ankündigungs-Trailer

Im Summer Update hat Telltale die von Fans heißersehnte zweite Staffel von The Wolf Among Us angekündigt. Das Episoden-Abenteuer soll 2018 auf PS4, Xbox One und PC erscheinen.

20.07.2017

