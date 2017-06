Moto GP 17



2017 Season Trailer

Insgesamt treten in diesem Jahr 111 Fahrer in 48 Teams auf 15 verschiedenen Rennmaschinen gegeneinander an, aufgeteilt in vier verschiedenen Disziplinen: Moto2, Moto3, MotoGP und der Red Bull MotoGP Rookies Cup.

01.06.2017

