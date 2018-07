Video "Video-Test" zu Octopath Traveler für Nintendo Switch - 4Players.de

This Is the Police 2



Loading Loading 2:20 Min.

Welcome to Sharpwood - Trailer

This Is the Police 2 von Weappy Studio und THQ Nordic wird in der frostigen Grenzstadt Sharpwood spielen. Sharpwood ist ein kalter, trostloser Ort. Korruption macht sich breit, Gewalt eskaliert. Örtliche Sekten…

24.07.2018

Views: 205