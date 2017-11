Video "Update 2.0" zu Super Bomberman R für Nintendo Switch - 4Players.de

Was für eine vertane Chance! Super Bomberman R hätte zu einem echten Kaufargument für die Multiplayer-Möglichkeiten der Switch werden können. Sicher, im Grunde wird das Potenzial gut genutzt: Es gibt von Pro-Controllern über abgezogene Joycons bis hin zu aufgestellten Mini-Bildschirmen viele Kombinationen, am klassischen Gemetzel teilzunehmen. Die spielerische Umsetzung lässt aber stark zu wünschen übrig. Die Steuerung ist schwammig, es mangelt an Extras sowie Konfigurationsmöglichkeiten und im simplen Online-Part muss man sogar mit häufigen Lags leben. Der traditionell stiefmütterlich behandelte Story-Modus wirkt mit seinen austauschbaren Kulissen und nervigen Zeichentrickfilmchen zudem eher wie ein Lückenfüller. Wer lediglich ein paar nette Mehrspieler-Matches einlegen möchte, wird mit Super Bomberman R ausreichend bedient, in Anbetracht der großartigen Vorgänger wirkt das Gebotene aber ziemlich traurig!