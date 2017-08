Video "Video-Reportage #3: Volle Hallen, Nintendo, Monster Hunter und Assassin's Creed" zu gamescom 2017 - 4Players.de

Spiritflare82 schrieb am 24.08.2017 um 10:21 Uhr

Auf dem deutschen SNES Mini ist Contra3-The Alien Wars?

Merkwürdig, das müsste doch eigentlich Super Probotector:Alien Rebels sein. .-)

Ansonsten zur Reportage: Man sollte der Gamescom doch noch ein paar Spielevorstellungen lassen, das Event wirkt seit ein paar Jahren wie "alles schon zur E3 gesehen", klar hier und da gibts dann ein paar Neuigkeiten wie Biomutant aber so wirklich frisches kommt da eher nicht...wirkt alles eher wie eine große Verkaufsshow für die Sachen die in absehbarer Zeit erscheinen, wo man eh schon was drüber gehört hat oder gesehen

Ganz schlimm finde ich diese Assassins Creed Origins Berieselung seit der E3 von Ubisoft, man meint man hat schon alles gesehen von dem Spiel und irgendwie weiß ich nicht ob das so der große Kreativschnitt war den man da gemacht hat, das Game braucht eine komplett andere Ausrichtung als dieses "RPG lite in Ägypten"...aber wird sich wieder blendend verkaufen weil "wow,Pyramiden"...