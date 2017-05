Video "Übersichtstrailer" zu Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia - 4Players.de

Steam Hammer



Early Access Trailer

Steam Hammer wird am 12. Mai 2017 als Early-Access-Titel bei Steam an den Start gehen. Das "Hardcore-Sandbox-Rollenspiel" mit Überlebenselementen spielt in der Steampunk-Welt Saol. Spieler-gegen-Spieler (PvP)…

06.05.2017

