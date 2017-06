Video "Launch-Trailer" zu Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia - 4Players.de

Dieses Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia mag auf den ersten Blick so aussehen und hinsichtlich der Animationen so überzeugen wie Fire Emblem Fates . Aber es ist das schwächste, das ich bisher gespielt habe. Ich verfolge die Reihe seit ihren Anfängen, ich mag das rundentaktische Prinzip und es spielt sich immer noch solide. Ich kann dieses Spiel aber weder Einsteigern noch Veteranen, sondern lediglich Sammlern empfehlen. Zum einen wurde das wesentlich komplexere Fates gefühlt erst gerade veröffentlicht - und es ist das deutlich bessere Spiel. Denn zum anderen wurde dieses Remake um wesentliche Aspekte des Inventar-Managements sowie vor allem der Beziehungen, die sich kampftaktisch auswirken, kastriert. Vieles mag der Dramaturgie und Struktur des Vorbildes aus dem Jahr 1992 geschuldet sein, aber das ist ein großer spielmechanischer Rückschritt, den die Story aus zwei Perspektiven nicht aufwiegen kann! Drittens wirkt die neue Dungeon-Erkundung in Egosicht, die für mehr Rollenspielflair sorgen soll, ebenso plump wie diese Wimmelbildsuche in den statischen Szenen - das ist alles überflüssiger Schnickschnack. Diese altehrwürdige Reihe braucht doch kein Kisten zerdeppern in Echtzeit, sondern mehr kreative Komplexität in der Geländetaktik! Da hat sich auch im PC-Bereich rundentaktisch einiges getan, an dem man sich orientieren könnte. Noch ein abschließendes Wort zur abstrusen Veröffentlichungspolitik mit dem Season Pass für knapp 45 Euro: Sorry Nintendo, aber hier wird die Marke für ein Remake (!), das selbst eher wie eine schlechte Erweiterung zu Fates anmutet, bis ins Extrem ausgeschlachtet - das schadet nicht nur dem Image dieser altehrwürdigen Reihe. Ich hoffe, dass sich Fire Emblem für Switch wieder seiner Kernkompetenz widmet und den Anspruch für Taktiker ausbaut.