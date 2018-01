The Banner Saga 3: Fasolt, The Loyalist

Versus Evil (Publisher) und Stoic (Entwickler) werden in den kommenden Wochen die wichtigsten Charaktere aus The Banner Saga in Videoform kurz vorstellen. Den Anfang macht Fasolt (Varl): "Was sind seine wahren Motive und wird er der Zivilisation in ihrer größten Zeit der Not den Rücken kehren, um Rache für vergangenes Unrecht zu nehmen?"