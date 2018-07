Video "Video-Test" zu The Banner Saga 3 - 4Players.de

4Players



Loading Loading 5:15 Min.

News des Tages 26.07.2018

Heute: Es gibt Ärger um das No Man's Sky-Next Update auf GoG.com, Hellblade wird für Oculus Rift und HTC Vive in VR umgesetzt und Epic Games will mit der Unreal Engine das Uncanny Valley bezwingen.

26.07.2018

Views: 69