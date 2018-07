Video "Launch-Trailer" zu The Banner Saga 3 - 4Players.de

The Banner Saga 3 erreicht mit diesem Finale den dramaturgischen Höhepunkt. Die Dunkelheit bedroht die Welt und die Ereignisse spitzen sich nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch unter den Menschen sowie ihren Verbündeten zu - die Stoic Studios präsentieren ein packendes Finale im Stile eines altnordischen Ragnarök, in dem Brüder gegen Brüder kämpfen, während alles im Chaos der Zerstörung versinkt. Obwohl der äußere Feind so klar definiert scheint, zeigen sich selbst im Angesicht der Vernichtung immer mehr Feinde im Inneren. Es ist sehr erfrischend, wie viele moralische Graustufen und auch biographische Entwicklungen innerhalb dieser epischen Erzählung erkennbar werden. Man spürt die Konsequenzen vergangener Entscheidungen, erlebt einige emotionale Momente und auch die Rundentaktik erreicht mit ihrer Vielzahl an Optionen, was Figuren, Klassen, Fähigkeiten und Geländemanöver betrifft, ihren Höhepunkt. Ich habe diese Saga über drei Teile hinweg sehr genossen, weil sie abseits vom üblichen Fantasy-Kitsch eine reife Geschichte in unheimlich markanter Ästhetik inszeniert - und sie wird nach vier Jahren ausgezeichnet beendet. Die ehemaligen Entwickler von BioWare demonstrieren hier, was ihrem Arbeitgeber spätestens seit 2012 immer mehr verloren ging: Das Vertrauen auf die eigene Kreativität und die gesunde Distanz gegenüber aktuellen Verkaufstrends. Ich wünsche dem Team von Stoic auch in den nächsten Jahren viel Erfolg.