In FIFA 18 wird die Geschichte von Alex Hunter in The Journey: Hunter Returns fortgesetzt: Nach einer sensationellen Debütsaison in der Premier League ist Alex Hunter weltweit Gesprächsthema Nummer 1. Nun steht er vor seiner zweiten Saison, und nach einem turbulenten Transfer-Hickhack hat er die Chance, für einige der größten Clubs der Fußballwelt zu spielen.