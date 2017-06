Video "PSVR-Trailer" zu Theseus - 4Players.de

Gears of War 4



Juni-Update: Rise of the Horde

Am 6. Juni 2017 wird das bisher größte Update für Gears of War 4 veröffentlicht. Es umfasst den überarbeiteten Horde-Modus "Rise of the Horde", erweiterte Schwierigkeitsgrade, zwei Karten und mehr.

03.06.2017

