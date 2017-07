Video "Video-Fazit" zu Steel Division: Normandy 44 für PC - 4Players.de

Empyre: Lords of the Sea Gates



Ankündigungs-Trailer

Mit Empyre: Lords of the Sea Gates hat Coin Operated Games ein isometrisches PC-Rollenspiel in einem überfluteten New York des Jahres 1911 angekündigt, das Ende 2017 via Steam erscheinen soll.

13.07.2017

