Auf historischem Boden dürfen in Steel Division: Normandy 44 intensive und fordernde Schlachten ausgetragen werden. Im Vergleich zu aktuelleren Taktiktiteln werden große und zeitaufwändige Gefechte auf weitläufigen, aber wenig abwechslungsreichen Schlachtfeldern inszeniert. Mit Munitionsnachschub, Moral, Deckung, Unterdrückungsfeuer, Flanken-Angriffen, einer dynamischen Sichtlinie, den Eskalationsstufen und den eigenhändig zusammenstellbaren Divisionen ist die taktische Palette erfreulich umfangreich und erfordert einiges an Einarbeitungszeit - zumal die Kampagne nicht langsam, sondern gleich mit einem Mehrfrontenkampf beginnt und man mit manchen Eigenarten der Einheiten, wie dem kopflosen Rückzug, klarkommen muss. Trotz der schick in Echtzeit visualisierten Frontlinien und der immensen Schlachtfeld-Übersicht durch die Iriszoom-Engine kommt es auf die Kombination der unterschiedlichen Truppentypen und vor allem auf das Mikromanagement an. Wer lieber das große Ganze plant und die strategische Schiene bevorzugt, ist hier falsch. Stellenweise artet das Einheiten-Management in Babysitting und Hektik aus. Vor allem, wenn man auf das automatische Verhalten der Einheiten reagieren möchte. Gerade das langsame Vorrücken auf verschanzte Gegnerstellungen oder auf sich in Dörfern verbarrikadierte Einheiten erfordert die stetige Feinjustierung - oft an mehreren Orten gleichzeitig. Zum Glück lässt sich die Spielgeschwindigkeit im Einzelspieler oder Skirmish anpassen. Der Mehrspieler-Modus leidet jedoch unter der Abstinenz der Tempooption. Und abgesehen vom praktisch ausgestorbenen Multiplayer gibt es drei mau inszenierte Kampagnen mit je vier langen und schweren Einsätzen, denen es an Abwechslung, Vielfalt sowie einem klaren Kampffokus fehlt. Die Computerintelligenz der Gegner hinterlässt einen durchwachsenen Eindruck und tut sich bei der Kombination der Einheitentypen etwas schwer, übt aber ordentlich Druck aus. Wer also Lust auf packende, dynamische und fordernde Schlachten mit viel Truppen-Mikromanagement hat, wird von Steel Division: Normandy 44 gut unterhalten.