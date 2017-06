In Destiny 2 liegt die letzte sichere Stadt der Erde in Trümmern und ist einem neuen Feind (Lord Ghaul) und seiner Elitearmee, der Rotlegion, in die Hände gefallen. Lord Ghauls Ziel ist es, sich der Kräfte der Guardians (Hüter) zu bemächtigen. Jeder Spieler erstellt sich seinen eigenen Charakter (einen 'Hüter') als auserwählter Beschützer der Menschheit.