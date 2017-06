Video "E3 2017: The Battle of the Fallen Gates (PC Gaming Show 2017)" zu Total War: Warhammer 2 für PC - 4Players.de

Total War: Warhammer 2: E3 2017: The Battle of the Fallen Gates (PC Gaming Show 2017)

Eine "Quest-Schlacht" aus der Kampagne von Total War: Warhammer 2 ist im Trailer zu sehen. In der Schlacht "The Battle of the Fallen Gates" treten die Hochelfen gegen die Echsenmenschen an. Das Strategiespiel wird am 28. September 2017 erscheinen.