In der nächsten Woche, am 23. Januar 2018, wird die Erweiterung "Rise of the Tomb Kings" für Total War: Warhammer 2 erscheinen. Das Spielgeschehen als Gruftkönig demonstrieren die Entwickler (Creative Assembly) im folgenden Video, in dem sowohl Settra the Imperishable als auch Arkhan the Black die Fraktion anführen.