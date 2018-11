Video "Orochimaru DLC Trailer" zu Naruto to Boruto: Shinobi Striker - 4Players.de

Naruto to Boruto: Shinobi Striker: Orochimaru DLC Trailer

In Naruto to Boruto: Shinobi Striker ist Orochimaru als spielbarer Charakter für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Spieler, die den Season Pass oder den DLC 3 besitzen, können Orochimaru als Meister freischalten. Dadurch erhalten sie Zugang zu seinem Move-Set, Kostümen und Waffen (das Kusanagi) für den eigenen Ingame-Charakter. Darüber hinaus ist Orochimaru kostenlos für alle Spieler als eigenständiger Charakter spielbar.